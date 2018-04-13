События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 апреля

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 13 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 0:00 USD США - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса) 4:30 AUD Австралия - Отчет о финансовой стабильности РБА Предв. CNY Китай - Объём экспорта (г/г) (мар) 44,50% -2,7% (факт) Предв. CNY Китай - Объём импорта (г/г) (мар) 6,30% 14,4% (факт) Предв. CNY Китай - Сальдо торгового баланса (USD) (мар) 33,75 млрд -4,98 млрд (факт) 9:00 EUR Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) 0,40% 0,4% (факт) 10:00 EUR Испания- Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) 1,10% 1,20% 10:00 EUR Испания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (мар) 1,30% 1,30% 11:00 USD США - Ежемесячный отчет МЭА Предв. CNY Китай - Объём выданных займов 839,3 млрд 1200 млрд 12:00 EUR Еврозона - Сальдо торгового баланса (фев) 19,9 млрд 20,2 млрд 15:00 USD США - Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона) 16:00 USD США - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса) 17:00 USD США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (фев) 6,312 млн 6,110 млн 17:00 USD США - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апр) 88,8 88,1 17:00 USD США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апр) 101,4 100,6 20:00 USD США - Число буровых установок от Baker Hughes 808 20:00 USD США - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа) 22:30 GBP США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/ 40,3 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 699,5 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 166,6 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -9,9 тыс 22:30 AUD США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -0,1 тыс 22:30 JPY США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 3,6 тыс 22:30 RUB США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 18,7 тыс 22:30 EUR США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 134,4 тыс

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