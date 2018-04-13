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События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 апреля


Рынки
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 13 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00  USDСША - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
4:30  AUDАвстралия - Отчет о финансовой стабильности РБА
Предв.  CNYКитай - Объём экспорта (г/г) (мар)44,50% -2,7% (факт)
Предв.  CNYКитай - Объём импорта (г/г) (мар)6,30%14,4% (факт)
Предв.  CNYКитай - Сальдо торгового баланса (USD) (мар)33,75 млрд -4,98 млрд (факт)
9:00  EURГермания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар)0,40%0,4% (факт)
10:00  EURИспания- Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар)1,10%1,20%
10:00  EURИспания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (мар)1,30%1,30%
11:00  USDСША - Ежемесячный отчет МЭА  
Предв.  CNYКитай - Объём выданных займов 839,3 млрд1200 млрд
12:00  EURЕврозона - Сальдо торгового баланса (фев)19,9 млрд20,2 млрд
15:00  USDСША - Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)
16:00  USDСША - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
17:00  USDСША - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (фев)6,312 млн6,110 млн
17:00  USDСША - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апр)  88,888,1
17:00  USDСША - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апр)  101,4100,6
20:00  USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes 808
20:00  USDСША - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
22:30  GBPСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/40,3 тыс
22:30  USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC699,5 тыс
22:30  USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC166,6 тыс
22:30  USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -9,9 тыс
22:30  AUDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -0,1 тыс
22:30  JPYСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC3,6 тыс
22:30  RUBСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю18,7 тыс
22:30  EURСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC134,4 тыс

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
  RUBМ.Видео - ВОСА (реестр закрыт 21.03.2018, согласие на крупную сделку с заинтересованностью)
  RUBНМТП /Новороссийский морской торговый порт/ - ВОСА (повторное, о переизбрании СД)
  RUBДанные о прибыли Citigroup за 1К18 прибыль $4 117 млн.

 

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