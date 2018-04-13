События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 апреля

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 13 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|4:30
|AUD
|Австралия - Отчет о финансовой стабильности РБА
|Предв.
|CNY
|Китай - Объём экспорта (г/г) (мар)
|44,50%
|-2,7% (факт)
|Предв.
|CNY
|Китай - Объём импорта (г/г) (мар)
|6,30%
|14,4% (факт)
|Предв.
|CNY
|Китай - Сальдо торгового баланса (USD) (мар)
|33,75 млрд
|-4,98 млрд (факт)
|9:00
|EUR
|Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар)
|0,40%
|0,4% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания- Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар)
|1,10%
|1,20%
|10:00
|EUR
|Испания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (мар)
|1,30%
|1,30%
|11:00
|USD
|США - Ежемесячный отчет МЭА
|Предв.
|CNY
|Китай - Объём выданных займов
|839,3 млрд
|1200 млрд
|12:00
|EUR
|Еврозона - Сальдо торгового баланса (фев)
|19,9 млрд
|20,2 млрд
|15:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)
|16:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|17:00
|USD
|США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (фев)
|6,312 млн
|6,110 млн
|17:00
|USD
|США - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апр)
|88,8
|88,1
|17:00
|USD
|США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апр)
|101,4
|100,6
|20:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|808
|20:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|22:30
|GBP
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|40,3 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|699,5 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|166,6 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-9,9 тыс
|22:30
|AUD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-0,1 тыс
|22:30
|JPY
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|3,6 тыс
|22:30
|RUB
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|18,7 тыс
|22:30
|EUR
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|134,4 тыс
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|М.Видео - ВОСА (реестр закрыт 21.03.2018, согласие на крупную сделку с заинтересованностью)
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ - ВОСА (повторное, о переизбрании СД)
|RUB
|Данные о прибыли Citigroup за 1К18 прибыль $4 117 млн.