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Биржи АТР закрылись разнонаправленно, Китай ушел в минус на слабой статистике


Рынки / Индексы

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу завершили торги разнонаправленной динамикой; китайские биржи снизились на слабой статистике по торговому балансу, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,66% - до 3159,05 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1834,38 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,07% - до 30808,38 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,51%, до 2455,07 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,32% - до 5829,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,55%, до 21778,74 пункта.

Экспорт Китая в марте неожиданно сократился на 2,7%, импорт вырос на 14,4%, сообщило ранее в пятницу главное таможенное управление КНР. В итоге дефицит внешней торговли в марте составил 4,98 миллиарда долларов против профицита в 33,74 миллиарда долларов в феврале.

Экономист Standard Chartered Шуан Дин (Shuang Ding) объяснил дефицит сезонными факторами после празднования китайского Лунного нового года в феврале. В комментарии агентству MarketWatch он сказал, что ожидает возвращения страны к профициту уже в апреле.

При этом ранее на торгах в пятницу акции азиатских компаний росли в цене вслед за динамикой американских бирж в четверг.

"Инвесторы, как правило, сильно реагируют как на хорошие, так и на плохие новости. Любые новые темы, будь то геополитическая или экономическая тематика, могут потенциально привести к новому раунду волатильности", - отметил рыночный стратег CMC Markets Джейн Фу (Jane Fu).

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