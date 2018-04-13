FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ сообщил о снижении рубля на 2-3% в марте из-за роста геополитической напряженности


Рынки / Валюта

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Рубль в марте был бы крепче на 2-3% без разовых факторов, вероятно, это рост геополитической напряженности, говорится в комментарии Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"В марте рубль ослаб почти на 1,5%. Согласно модельной оценке, основной вклад в это внесли разовые плохо предсказуемые факторы, в отсутствии которых рубль был бы на 2-3% крепче. Вероятно, это связано с ростом геополитической напряженности", - отмечает ЦБ.

Регулятор также уточнил, что влияние таких факторов может быть как кратковременным, так и сохраняться в течение достаточно продолжительного периода. "Например, нерезиденты могут предъявлять спрос на рубль, превышающий уровень, который обусловлен коэффициентом Шарпа, как это было в августе 2017 года", - поясняется в документе.

В то же время, поддержку рублю оказали восстановление мировых цен на нефть и несколько возросшая привлекательность сделок carry-trade (из-за снижения волатильности курса), которые, в отсутствие других факторов, привели бы к укреплению рубля на 1-1,5%, указали в Банке России.

"Крупнейшими покупателями иностранной валюты на рынке "спот" были нерезиденты. За прошедший месяц объем их нетто-покупок составил около 6 миллиардов долларов. Кроме того, они несколько сократили длинные позиции по рублю в сегменте валютных свопов", - написали авторы комментария.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ