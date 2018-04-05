Рынок акций РФ падает на опасениях нового политического негатива в выходные

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рынок акций РФ в пятницу снижается по основным индексам на опасениях игроков относительно нового внешнеполитического негатива перед выходными, а также на разговорах о скором прекращении соглашения об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК+.

Индекс Мосбиржи к 17.20 мск падал на 1,33%, до 2180,62 пункта, индекс РТС - на 1,58%, до 1107,27 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом на 10 копеек, до 62,08 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 76,54 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 0,6% - до 72,45 доллара за баррель, следует из данных торгов.

"Рынок оказался под давлением падающих акций нефтегазовых компаний, которые дешевеют вслед за ценами на нефть (снижались утром - ред.). В свою очередь, нефтяные контракты опускаются на фоне усилившихся опасений скорого прекращения соглашения об ограничении добычи сырья между странами ОПЕК+", - отмечает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

"Впереди выходные, а это значит, что два дня инвесторы не смогут реагировать на события, которые вполне могут произойти, так как политика не живёт расписанием финансового рынка. Поэтому в пятницу российские участники торгов предпочитают продавать, что вполне разумно с позиции управления рисками", - в свою очередь, замечает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

Лидеры роста и снижения

Среди лидеров роста - акции Polymetal (4,7%), префы "Татнефти" TATN(3,04%), акции "Фосагро" PHOR(2,41%), "Норникеля" (1,68%), "Уралкалия" (1,64%), а также "Русгидро" (1,14%) и "Алросы" ALRS(-0,54%).

Среди лидеров падения - акции ИСКЧ (-4,55%), "Русала" (-4,5%), "Яндекса" YNDX(-3,7%), ГДР En+ (-3,09%), акции "Роснефти" ROSN(-2,43%), бумаги Сбербанка SBER(префы снижаются на 2,3%, обыкновенные акции – 2,08%), акции "Аэрофлота" AFLT(-2,18%), "Распадской" (-2,1%) и "Газпрома" GAZP(-1,9%). Также снижаются акции "Лукойла" LKOH - на 1,48% и префы "Транснефти" - на 1,32%.

Акции "ВСМПО-Ависма" оказались под давлением и падают на 4,42% на фоне заявления председателя комитета Совета Федерации по бюджету Сергея Рябухина о том, что Россия в случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США перестанет поставлять в эту страну титан, необходимый для производства самолетов Boeing.

Как отметили в компании, корпорация "ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли и производит треть всего мирового титана для авиапрома, 70% своей продукции поставляя на глобальный рынок.

Прогнозы и рекомендации

Абрамович ожидает продолжения плавного снижения индекса Мосбиржи вслед за бумагами сырьевых компаний. При этом, по ее оценкам, в начале следующей недели политически риски вновь могут негативно сказаться на динамике российского рынка акций.

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу вышли в минус, который является не более чем коррекцией после сильного роста предыдущих дней, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Индекс Мосбиржи в случае отсутствия негативных геополитических факторов может вскоре возобновить повышение в район сопротивления 2240 пунктов, а индекс РТС – в район 1165 пунктов, полагает она.