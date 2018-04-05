Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне снижением

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в красной зоне, за исключением бумаг TCS Group, ВТБ и "Норникеля", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN опустилась на 0,19% - до 5,13 доллара, "Лукойла" LKOH - на 2%, до 62,66 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,96%, до 125,3 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 2,45% - до 4,54 доллара, "Газпром нефти" - на 0,21%, до 23,85 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла при этом на 0,66% - до 16,81 доллара. Бумаги НЛМК подешевели на 0,59% - до 23,76 доллара, "Северстали" CHMF - на 2,26%, до 14,24 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,7% - до 1,88 доллара, Сбербанка SBER - снизились на 4,66%, до 13,5 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подскочила на 5,26% - до 20 долларов.

Расписки "Магнита" MGNT подешевели на 1,12% - до 18,5 доллара, "Ленты" - на 1,48%, до 5,32 доллара. Цена бумаг АФК "Система" AFKS опустилась на 1,43% - до 3,3 доллара.