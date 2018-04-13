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Биткоин достиг $8 тыс, аналитики ожидают колебаний стоимости криптовалюты


Рынки / Валюта

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу вечером закрепилась на уровне в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. При этом аналитики считают, что стоимость биткоина еще не стабилизировалась.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.19 мск биткоин дорожал на 5,89% - до 8,086 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 4,85%, до 8,085 тысячи долларов, на Binance - на 6,27%, до 8,087 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также в плюсе: Ethereum дорожал на 11,65%, до 514,6 доллара, Ripple - на 21,49%, до 0,68 доллара, Bitcoin Cash - на 8,43%, до 766,09 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 326,89 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

"Вероятно, рост биткоина на 18% за 24 часа связан с тем, что он был признан халяльным. Во-вторых, произошло закрытие большого числа шорт-позиций на биржах, а также в биткоин пришли институциональные инвесторы", - прокомментировал РИА Новости основатель блокчейна Universa Александр Бородич.

Эксперт считает, что цена биткоина может колебаться, в том числе на фоне последних новостей. "Курс пока окончательно не стабилизировался", - добавляет аналитик.

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