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Биржи Европы закрылись незначительным ростом накануне выходных


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги пятницы слабым ростом перед выходными, трейдеры при этом по-прежнему следят за геополитической ситуацией вокруг Сирии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 поднялся на 0,09%, до 7264,56 пункта, французский CAC 40 на 0,11%, до 5315,02 пункта, немецкий DAX - на 0,22%, до 12442,4 пункта.

"Трейдеры остаются осторожными накануне выходных. Если учесть новости о торговом конфликте с Китаем и растущее напряжение с Россией по поводу Сирии, любое ралли может быть постепенным", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam).

В четверг президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что он никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии: "может быть, очень скоро, или совсем не скоро". Данное заявление несколько ослабило геополитическое напряжение на фоне его предыдущих слов. Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.

Несколько ослабляли рост индексов данные по торговому балансу еврозоны. В феврале профицит внешнеторгового баланса региона составил 18,9 миллиарда евро против показателя января в 3,3 миллиарда евро. Аналитики ожидали большего роста - до 20,2 миллиарда евро.

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