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Экс-глава "Ростелекома" Калугин продал принадлежащие ему акции компании


Рынки

МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Бывший президент "Ростелекома" RTKM, занимающий сейчас пост замглавы Минкомсвязи РФ, Сергей Калугин продал весь принадлежавший ему пакет акций оператора, говорится в материалах компании.

В частности, Калугин продал 0,499% от уставного капитала или 0,275% от общего количества размещенных обыкновенных акций "Ростелекома". Сделка состоялась 18 декабря 2017 года. В этот день цена обыкновенной акции оператора на момент закрытия торгов на Московской бирже составила 64,3 рубля. Исходя из этого, стоимость проданного Калугиным пакета обыкновенных акций составила 455,3 миллиона рублей.

Сергей Калугин, который возглавлял "Ростелеком" с весны 2013 года до марта 2017 года, несколько раз приобретал акции компании, подчеркивая, что уверен в ее потенциале и хочет продемонстрировать акционерам свою личную и прямую заинтересованность в успешном будущем оператора. Впервые Калугин инвестировал в акции "Ростелекома" в 2014 году, купив летом 0,0117% уставного капитала за 30 миллионов рублей, а осенью потратив еще 10 миллионов рублей на увеличение доли в операторе.

Сейчас Калугин входит в совет директоров "Ростелекома".

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