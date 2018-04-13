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Yahoo Japan выкупит миноритарную долю токийской криптобиржи - СМИ


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Yahoo Japan приняла решение о покупке миноритарной доли токийской криптовалютной биржи BitARG Exchange Tokyo, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на компанию.

Согласно данным заявления Yahoo Japan, которые приводит агентство, компания выкупит 40% японской BitARG через дочернее предприятие. Запуск сервиса ожидается осенью текущего года, сообщает агентство.

Yahoo не раскрыла деталей сделки, однако источник агентства сообщил, что сделка оценивается в 2-3 миллиарда иен (примерно 18,7-28 миллионов долларов).

Американская компания Yahoo! была основана в 1994 году. Поисковая система компании является одной из самых популярных в мире. Yahoo Japan Corporation основана в 1996 году, ее штат составляет 6,29 тысячи человек.

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