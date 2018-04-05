ОБЗОР: Рынок акций РФ в пятницу, 13-го закрылся в минусе на фиксации прибыли игроками

МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ снизился в пятницу по основным индексам на фиксации прибыли игроками на негативном внешнеполитическом фоне.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 1,58% - до 2175,16 пункта, индекс РТС - на 1,83%, до 1104,51 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.25 мск снижался на 3 копейки - до 61,97 рубля, курс евро - на 2 копейки - до 76,41 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 0,89% - до 72,76 доллара за баррель, следует из данных торгов.

"Российские рынки, открывшиеся несколько выше уровней закрытия накануне, тут же перешли к плавному снижению, чем, собственно, и занимались в течение всего дня. Коррекция, вызванная фиксацией прибыли на фоне крайне негативного внешнеполитического фона и множества неопределенностей, выглядит вполне уместной", - говорит Алексей Коренев из "Финама".

Инвесторы фиксировали прибыль перед выходными, в то время как власти России готовят ответный пакет мер на санкции США, а мировая общественность обсуждает перспективу развития сирийского конфликта, в свою очередь добавляет Елена Кожухова из "Велес Брокер".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "ВСМПО-Ависма" к закрытию торгов упали на 6,25% на фоне заявления председателя комитета Совета Федерации по бюджету Сергея Рябухина о том, что Россия в случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США перестанет поставлять в эту страну титан, необходимый для производства самолетов Boeing.

Как отметили в компании, корпорация "ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли и производит треть всего мирового титана для авиапрома, 70% своей продукции поставляя на глобальный рынок.

"Печально, что этими действиями мы, скорее всего, сейчас отдаем рынок алюминия и титана китайцам, у которых теперь появляется шикарный козырь в прениях с США на счет пошлин. Вот теперь уже вырисовываются очертания возможного мирового соглашения между США и Поднебесной. Мы не просто сбросили бывший у нас в руках "флеш-ройяль", мы отдали его восточным соседям", - комментирует Алексей Коренев из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста — акции Polymetal (4,21%), "Аптечной сети 36 и 6" (2,79%), "Фосагро" PHOR(2,7%), "Уралкалия" (2,44%), префы "Татнефти" TATN(1,25%), акции "Норникеля" (1,1%) и акции НМТП (-1,68%).

Среди лидеров падения - ГДР En+ (-7,25%), акции ИСКЧ (-4,55%), "Русала" (-4,41%), "Яндекса" YNDX(-3,61%), бумаги Сбербанка SBER(префы снизились на 2,86%, обыкновенные акции -3,54%), а также акции "Роснефти" ROSN(-3%), "М.Видео" (-2,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В случае отсутствия роста напряженности в отношениях между Россией и ее западными партнерами на открытии в понедельник мы можем увидеть позитивную динамику в российских фондовых индексах, считает Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

Ближайшей целью движения индекса Мосбиржи в случае ухудшения настроений может стать отметка 2160 пунктов, а индекса РТС – уровень 1075 пунктов, отмечает Кожухова из "Велес Брокер".