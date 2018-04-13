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Иена дешевеет к доллару на ослаблении геополитической напряженности


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Курс доллара к иене растет в пятницу вечером, геополитическое напряжение вокруг Сирии постепенно ослабевает, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.46 мск курс доллара к иене рос до 107,46 иены за доллар со 107,31 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару поднимался до 1,2334 доллара за евро с 1,2327 доллара на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,04% - до 89,78 пункта.

"Многим инвесторам казалось, что мир движется к торговой войне и что риски развязывания войны в Сирии растут. Но теперь это уже не так очевидно", - приводит агентство Рейтер слова главы международного отдела по валютной стратегии Brown Brothers Harriman в Нью-Йорке Марка Чендлера (Marc Chandler).

На прошедшей неделе риски вокруг ситуации в Сирии оказывали давление на рынки. В понедельник Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Он заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.

При этом в четверг Трамп пояснил в своем Twitter, что он никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии: "может быть, очень скоро или совсем не скоро". Его новое заявление несколько ослабило давление на рынки.

Иена традиционно считается безопасным активом, спрос на который растет на фоне геополитической неопределенности. Возврат склонности инвесторов к риску негативно отражается на стоимости японской валюты.

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