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Удар США по Сирии может ослабить курс рубля до 75-80 руб за доллар - эксперт


Рынки

МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Удар США по Сирии может оказать негативное влияние на российский рынок, в частности ослабить курс рубля к доллару до 75-80 рублей, рассказал РИА Новости аналитик eToro Михаил Мащенко.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон также отдали приказы об участии вооруженных сил своих стран в ударах по САР. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.

По итогам торгов пятницы, 13 апреля, курс доллара достиг 62,05 рубля, курс евро - 76,55 рубля.

"Удар по Сирии был полной неожиданностью, как и само избрание Дональда Трампа президентом США в 2016 году. Следует ожидать крайне негативной реакции по российским ценным бумагам и валюте, которая вполне может рухнуть до 75-80 рублей за доллар в самое ближайшее время", - сообщил он.

"Текущая геополитическая ситуация подогревает интерес к покупкам как нефти, так и золота. Фондовый рынок США выглядит достаточно уверенно и, в отсутствие открытого противостояния американских военных с российскими, наибольшее влияние на него будут оказывать макроэкономические отчеты, угроза торговой войны с КНР и вопросы монетарной политики", - добавил эксперт.

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