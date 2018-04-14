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Биткоин растет в цене на 2% на фоне геополитической напряженности


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Криптовалюта биткоин (bitcoin) растет в субботу утром в цене в среднем на 2% на фоне увеличения геополитической напряженности, в частности ударов США по Сирии, свидетельствуют данные торгов.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон также отдали приказы об участии вооруженных сил своих стран в ударах по САР.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 06.38 мск биткоин дорожал на 2,55% - до 8,010 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 2,41%, до 8,038 тысячи долларов, на Binance на 1,95% - до 8,047 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты тоже в плюсе: Ethereum дорожал на 3,76%, до 514,6 доллара, Ripple на 5,15% - до 0,64 доллара, Bitcoin Cash на 1,91% - до 749,16 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 320,806 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42,4% всего рынка криптовалют.

"Биткоин рассматривается как безопасный актив, как золото, поэтому я ожидаю роста его цены. Хаос обычно положителен для таких активов, как золото и биткоин ", - сообщил РИА Новости технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич.

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