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Экономист: Удары по Сирии усилят тревогу на рынке акций РФ, но обвала быть не должно


Рынки / Акции

КРАСНОЯРСК, 14 апр - ПРАЙМ. Ректор Российской экономической школы Шломо Вебер назвал тревожным фактором для всех мировых фондовых рынков удары США по Сирии, но надеется, что это не повлечет обвала российского рынка акций.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.

"Вполне возможно, что будет паника (на мировом и российском фондовых рынках - ред.). Ситуация неопределенная, сейчас на этом этапе трудно что-нибудь предполагать. Конечно, это тревожно", - прокомментировал Вебер возможное влияние ударов США по Сирии.

"Я надеюсь, что этого не произойдет", - ответил он на вопрос, стоит ли ждать обвала российского фондового рынка.

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Обострение конфликта в Сирии

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