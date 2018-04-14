FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Подразделение Samsung по ошибке раздало акции на сумму более $100 млрд


Рынки / Акции

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Одна из крупнейших брокерских компаний Южной Кореи — Samsung Securities Co. — допустила ошибку в расчете со своими сотрудниками, являющимися одновременно ее акционерами. В счет выплаты дивидендов они должны были получить по 1 тыс. корейских вон ($0,93) на акцию, но в результате ошибки получили по 1000 акций Samsung Securities. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Bloomberg.

Общая стоимость ошибочно переданных и не существующих в реальности 2,83 млрд акций теоретически составила порядка 112,6 трлн вон (около $105 млрд). Эта сумма, как замечает Bloomberg, более чем в 30 раз превышала рыночную стоимость самой компании. В южнокорейских СМИ ошибочно переданные акции назвали "призрачными". Всего такие акции получили порядка 2 тыс. сотрудников компании.

Тот факт, что на самом деле акций не существовало, не помешал некоторым получившим "призрачные" ценные бумаги сотрудникам их продать, подчеркивает агентство. Акции, по его информации, успели продать 16 работников Samsung Securities Co. По данным WSJ, "призрачные" акции были проданы на сумму около $187 млн.

Ошибка была замечена компанией через 37 минут, после чего операции с ошибочно выданными акциями были заблокированы. Однако информация о продаже "призрачных" акций попала на рынок, в результате чего стоимость ценных бумаг компании за шесть минут рухнула почти на 12%. Это, как замечает Bloomberg, стало крупнейшим подобным спадом со времени мирового экономического кризиса 2008 года.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ