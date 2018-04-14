Силуанов ожидает укрепление курса до 58-60 рублей за доллар

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 апр - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов считает курс в 58-60 рублей за доллар равновесным и ожидает его возвращения на этот уровень.

"58, 59, может быть 60 (рублей за доллар), по крайней мере такой курс был равновесным на протяжении нескольких месяцев. Считаю, что это действительно тот курс, который соответствует сегодняшним ценам на нефть, сегодняшним потокам капитала. Поэтому считаю, что курс будет стремиться к тем значениям, которые мы наблюдали последние дни", - сказал Силуанов в интервью "Вести в субботу" на канале Россия 1.

По его словам, колебание курса рубля в начале недели произошло из-за того, что биржи "нервно отреагировали" на введение очередного пакета санкций США в отношении РФ, однако ситуация постепенно стабилизируется.

США 6 апреля ввели новые санкции против России. Это вызвало обвал котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых новыми санкциями, а также резкое ослабление рубля к доллару и евро. Максимально обе валюты выросли против рубля в среду: курс доллара - до 65,06 рубля, евро – до 80,5 рубля.

По итогам торгов пятницы курс доллара расчетами "завтра" вырос на 6 копеек – до 62,05 рубля.