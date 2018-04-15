Золото отбирает у биткоина звание безопасного актива

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Последние события на валютных рынках привели к резкому росту цен на золото, тогда как курс биткоина, который совсем недавно был одним из основных активов-убежищ, вырос не так значительно. Такая ситуация заставила экспертов сделать вывод, что нестабильная ситуация вокруг самого биткоина заставила инвесторов обратиться к старому испытанному безопасному активу — золоту. Об этом пишет "Коммерсант".

На этой неделе цена на золото достигла максимума с августа 2016 года ($1369,4 за унцию) на фоне нестабильности валютных рынков, вызванной в том числе угрозами Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии. До $8 тыс. вырос и курс биткоина, однако он лишь восстановил позиции по состоянию на конец марта, тогда как с начала этого года биткоин потерял около 40% своей стоимости. Такая ситуация позволила многим экспертам предположить, что биткоин, по крайней мере в текущий момент, уступает золоту звание наиболее привлекательного актива-убежища, куда вкладываются инвесторы в моменты нестабильности на валютных или фондовых рынках мира.

Как известно, биткоин, созданный в 2009 году, стал популярен не сразу, а только в 2010–2013 годах, когда на мировых рынках проходил очередной этап так называемых валютных войн, в которых участвовали США, Китай, Евросоюз, Япония и некоторые другие страны, стремившиеся опустить курсы своих валют для поддержки отечественных производителей. Постоянные и непрогнозируемые скачки традиционных валют привели к тому, что все больше людей стали вкладывать деньги в биткоин, который не находится под контролем правительства какой-либо отдельной страны или центробанка. С тех пор биткоин стал постепенно отбирать у золота неофициальное звание главного актива-убежища.

Однако события последних месяцев, когда курс биткоина стал стремительно падать, а все больше правительств стали ограничивать операции с ним на территории своих стран, привели к тому, что и инвесторы начали терять веру в биткоин и возвращаться к золоту.

"Сейчас я ставлю на золото, — заявил в эфире телеканала CNBC управляющий директор по стратегии на валютных рынках инвесткомпании BK Asset Management Борис Шлосберг. — Золото отбирает у биткоина звание ключевого защитного актива, поскольку биткоин слишком много потерял за последние два месяца".