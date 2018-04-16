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Аналитик: Влияние обещанных США новых санкций на финрынок РФ будет ограниченным


Рынки

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Влияние новых санкций США, о планах введения которых США анонсировали в воскресенье, будет ограниченным, считает Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

"На мой взгляд, внимание возможному введению новых санкций будет минимальным, так как их действие будет ограниченным и, вполне возможно, не затронет торгуемые компании. При этом основной акцент инвесторов будет сосредоточен на результате атак США и их союзников по Сирии", - прокомментировал РИА Новости аналитик.

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, при том что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Зварич напомнил, что в пятницу, на опасениях удара инвесторы предпочли сократить объем позиций в портфелях для снижения рисков. При этом опасения предполагали более негативное развитие событий вокруг этих ударов, добавляет он.

"В результате, даже после возможного негативного открытия, я не исключаю, что покупатели вернуться на рынок. При этом, это относится, как к российским акциям, так и к рублю", - считает аналитик.

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