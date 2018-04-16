Иена дорожает к доллару на росте геополитических рисков после атаки по Сирии

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к иене опускается в понедельник утром на фоне роста геополитической напряженности после атаки по Сирии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 мск курс доллара к иене снижался до 107,24 иены за доллар со 107,41 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару сохранялся на уровне предыдущего закрытия в 1,233 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03% - до 89,77 пункта.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом, что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Иена традиционно считается безопасным активом, поэтому спрос на нее растет в случае роста геополитической неопределенности. Однако ранее в ходе торгов иена, напротив, дешевела к доллару. Реакция от атаки на валютные рынки была ограниченной, поскольку президент США Дональд Трамп предупредил о ней заранее, что дало время трейдерам, считает старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki). Его слова приводит агентство Рейтер.

Позднее в ходе торгов рынок ожидает статистику из США по объему розничных продаж в марте. По оценке аналитиков, показатель за отчетный месяц вырос на 0,4% к предыдущему месяцу.