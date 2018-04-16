События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 апреля

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 16 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|15:30
|USD
|США -Базовый индекс розничных продаж (м/м) (мар)
|0,20%
|0,30%
|15:30
|USD
|США -Индекс производственной активности NY Empire State (апр)
|22,5
|20,1
|15:30
|USD
|США -Объём розничных продаж (м/м) (мар)
|-0,10%
|0,30%
|17:00
|USD
|США -Объём товарно-материальных запасов (м/м) (фев)
|0,60%
|0,50%
|20:15
|USD
|США - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|23:00
|USD
|США -Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (фев)
|62,1 млрд
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Группа Эталон: операционные результаты за 1к18
|RUB
|Набсовет ВТБ - рекомендации по дивидендам за 2017г