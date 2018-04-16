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События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 апреля


Рынки

 

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 16 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
15:30  USDСША -Базовый индекс розничных продаж (м/м) (мар)0,20%0,30%
15:30  USDСША -Индекс производственной активности NY Empire State (апр)22,520,1
15:30  USDСША -Объём розничных продаж (м/м) (мар)-0,10%0,30%
17:00  USDСША -Объём товарно-материальных запасов (м/м) (фев)0,60%0,50%
20:15  USDСША - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
23:00  USDСША -Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (фев)62,1 млрд

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
  RUBГруппа Эталон: операционные результаты за 1к18
  RUBНабсовет ВТБ - рекомендации по дивидендам за 2017г

 

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