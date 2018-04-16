События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 апреля

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 16 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 15:30 USD США -Базовый индекс розничных продаж (м/м) (мар) 0,20% 0,30% 15:30 USD США -Индекс производственной активности NY Empire State (апр) 22,5 20,1 15:30 USD США -Объём розничных продаж (м/м) (мар) -0,10% 0,30% 17:00 USD США -Объём товарно-материальных запасов (м/м) (фев) 0,60% 0,50% 20:15 USD США - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты) 23:00 USD США -Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (фев) 62,1 млрд

Российские события