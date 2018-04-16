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Биржи Европы преимущественно снижаются на ожидании новых санкций США по отношению к РФ


Рынки / Акции

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Европейские фондовые биржи в понедельник демонстрируют преимущественно слабонегативную динамику на фоне ситуации вокруг Сирии и возможных в связи с этим новых санкций США по отношению к России, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.50 мск британский индекс FTSE 100 дешевел на 0,07%, до 7260,23 пункта, французский CAC 40 - на 0,01%, до 5314,56 пункта, немецкий DAX рос на 0,13%, до 12459,7 пункта.

Рынки обратили внимание на новости в СМИ о том, что США в понедельник могут объявить новые санкции по отношению к РФ из-за Сирии. Так, в воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

"Вероятно, волатильность на рынках будет оставаться повышенной, в том числе, на фоне того, что минфин США готовится объявить о новых санкциях в отношении России из-за Сирии", - пишут эксперты Danske в обзоре, который имеется в распоряжении РИА Новости.

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