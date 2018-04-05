Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются преимущественно в минусе

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.57 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 0,88%, до 5,08 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,1%, до 61,97 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,96%, до 124,1 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP дешевели на 0,87%, до 4,5 доллара, "Газпром нефти" - дорожали на 0,52%, до 23,98 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,72%, до 1,9 доллара, Сбербанка SBER - снижалась на 0,41%, до 13,44 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 5,25%, до 18,95 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,62%, до 16,92 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,42%, до 14,3 доллара, НЛМК - дешевели на 0,25% - до 23,7 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дорожали на 0,2%, до 18,54 доллара, "Ленты" - дешевели на 0,47%, до 5,3 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS снижалась на 0,33%, до 3,29 доллара.