Акции "Русала", ГАЗа и ГДР En+ торгуются хуже рынка на санкционных рисках

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Акции подконтрольных Олегу Дерипаске "Русала", ГАЗа GAZA и глобальные депозитарные расписки En+ в понедельник торгуются хуже рынка на фоне опасений по поводу санкционных рисков, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 11.08 мск акции "Русала" дешевели на 6,2%, Горьковского автозавода – на 2,3%, ГДР En+ - на 2,9%. Индекс Мосбиржи к этому часу снижался на 0,4%.

Ранее в понедельник бумаги "Русала" дешевели на 23,3%, до 16,11 рубля, что близко к историческому минимуму около отметки 15,04 рубля, достигнутому 9 апреля. Акции ГАЗа в понедельник дешевели до 540 рублей (-2,7%), En+ - до 403 рублей (-7,4%), обновив исторический минимум.

В пятницу австралийско-британский горнорудный концерн Rio Tinto заявил, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с "Русалом" из-за включения российской компании в санкционный список минфина США.

США 6 апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Позднее США сообщили о возможности введения новых санкций против РФ. Так, в воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.