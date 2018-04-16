Мировые фондовые рынки движутся в разных направлениях после авиаударов по Сирии

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки в понедельник движется в разных направлениях, а нефть и облигации дешевеют. Инвесторы полагают, что авиаудары, нанесенные США по Сирии на прошлой неделе, не перерастут в масштабный военный конфликт, сообщает Dow Jones.

Stoxx Europe 600 в ходе утренней части торгов понизился. Торги на азиатских фондовых рынках проходили с разнонаправленной динамикой. Фьючерсы на S&P 500 повысились на 0,4%. Цены на нефть и облигации снижаются, тогда как на прошлой неделе они, напротив, росли на фоне обострения разногласий по сирийскому вопросу.

Инвесторы вздохнули с облегчением после того, как авиаудары по Сирии, нанесенные в пятницу вечером, не привели к серьезному обострению конфликта, который длится уже семь лет. Представитель Пентагона заявил, что одиночная волна ударов пока завершена. Президент Дональд Трамп в субботу в Twitter написал, что "задача выполнена".

"Неопределенность может вновь усилиться, но самый мрачный сценарий пока не реализовался, что позволило рисковым активам восстановиться", – указал аналитик ING Bank Вираж Пател.

В последние недели инвесторы были встревожены геополитической напряженностью, более низкими, чем ожидалось, макроэкономическими данными, и торговыми конфликтами. Участники рынков опасались, что эти факторы скажутся на синхронном росте в мировой экономике, который и так наблюдается довольно редко.

Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 2,851% с 2,828%. Индекс доллара WSJ опустился на 0,1%.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,5% на фоне ослабления геополитических опасений. На прошлой неделе они, напротив, подросли на 8,1% из-за опасений о сокращении поставок нефти в случае масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Рынок чутко реагирует на новости, отметил инвестиционный директор филадельфийской фирмы Warren Financial Рэнди Уоррен. Он рекомендует клиентам снижать степень риска своих портфелей.

"Инвесторы обеспокоены такой амплитудой колебаний, хотя рынок акций в долгосрочном периоде все же нацелен на рост", – пояснил он.

Инвесторы переключили внимание на экономические данные и корпоративную отчетность. В понедельник трейдеры ждут новых американских данных по розничным продажам. Также на этой неделе выйдут китайские данные по экономическому росту за 1-й квартал и мартовская статистика деловой активности.

Недавние показатели активности в производственной сфере развитых стран разочаровали. Индекс экономических сюрпризов, рассчитанный Citi для развитых рынков, перешел на негативную территорию, тогда как еще в декабре находился на максимальном уровне за семь с лишним лет.

"Данные опросов говорят о некотором откате, но не опровергают факт роста, превосходящего тренд", – говорит лондонский экономист Jefferies Дэвид Оуэн.

Азиатские фондовые рынки растеряли первоначальный утренний прирост. Снижение возглавили индексы Гонконга и континентального Китая из-за опасений насчет гонконгского доллара. Японский фондовый рынок немного вырос.

Гонконгский доллар на прошлой неделе достиг нижнего предела торгового диапазона против доллара США, в результате чего Управлению денежного обращения Гонконга пришлось продать 1,23 млрд американских долларов для покупки национальной валюты.

Индекс Hang Seng по итогам торгов упал на 1,6%, а китайский Shanghai Composite – на 1,5%. Японский Nikkei Stock Average вырос на 0,3%.