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Рубль перешел к росту на попытках восстановления нефтяных котировок


Рынки / Валюта
  • #Биржа
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем перешел к росту против основных резервных валют.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.06 мск понедельника снижался на 0,16 рубля - до 61,89 рубля, курс евро - на 0,04 рубля, до 76,51 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти теряет 1,3%, до 71,63 доллара за баррель по марке Brent, с утра снижение составляло 2%.

С утра доллар поднимался до 62,62 рубля (+57 копеек), евро - до 77,23 рубля (+68 копеек). Однако потом они сползли вниз от дневных максимумов.

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