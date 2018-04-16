Рубль перешел к росту на попытках восстановления нефтяных котировок

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем перешел к росту против основных резервных валют.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.06 мск понедельника снижался на 0,16 рубля - до 61,89 рубля, курс евро - на 0,04 рубля, до 76,51 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти теряет 1,3%, до 71,63 доллара за баррель по марке Brent, с утра снижение составляло 2%.

С утра доллар поднимался до 62,62 рубля (+57 копеек), евро - до 77,23 рубля (+68 копеек). Однако потом они сползли вниз от дневных максимумов.