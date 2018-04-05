Рынок акций РФ падает вслед за бумагами финансового и металлургического секторов

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам более чем на 1% вслед на бумагами финансового и металлургического секторов на общем негативном внешнем фоне. Индекс Мосбиржи к 16.14 мск дешевел на 1,20%, до 2149,15 пункта, индекс РТС - на 1,61%, до 1086,68 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" по состоянию на 16.00 мск рос на 35 копейку, до 62,36 рубля, курс евро - на 0,61 копейку, до 77,16 рубля. Июньский фьючерс марки Brent снижался при этом на 0,7%, до 72,07 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Активы Дерипаски по-прежнему под давлением

Акции подконтрольных Олегу Дерипаске "Русала", ГАЗа GAZA и глобальные депозитарные расписки En+ в понедельник торгуются хуже рынка на фоне опасений по поводу дальнейших санкционных рисков. К текущему моменту акции "Русала" дешевеют на 5,33%, Горьковского автозавода – на 1,62%, ГДР En+ - на 3,45%.

Ранее в понедельник бумаги "Русала" дешевели на 23,3%, до 16,11 рубля, что близко к историческому минимуму около отметки 15,04 рубля, достигнутому 9 апреля. Акции ГАЗа в понедельник дешевели до 540 рублей (-2,7%), En+ - до 403 рублей (-7,4%), обновив исторический минимум. Бумаги "Норникеля", 27,8% которого принадлежит "Русалу", теряют в цене 5,37%.

США 6 апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

В пятницу австралийско-британский горнорудный концерн Rio Tinto заявил, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с "Русалом" из-за включения российской компании в санкционный список Минфина США. На закрытие Гонконгской биржи сегодня утром бумаги "Русала" подешевели более чем на 30%.

"Пока не выйдет новых негативных новостей по "Русалу", я дальнейшего снижения не ожидаю. Компания и так стоит на 22% дешевле рыночной стоимости своего пакета в "Норильском никеле", на внутреннем рынке операционную деятельность продолжает. При необходимости получит поддержку от правительства. Рынок в целом слабо реагирует на события, произошедшие на выходных", - комментирует Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс".

Среди лидеров падения также – бумаги Сбербанка SBER(префы снижаются на 5,66%, обыкновенные акции – на 5,24%), акции Polymetal (-4,87%), ТМК (-2,62%), префы "Мечела" MTLR(-2,55%), акции "Камаза" KMAZ(-2,55%), "М.Видео" (-2,53%), "Фосагро" PHOR(-2,23%) и ММК (-1,15%). Также снижаются акции ВТБ (-0,47%) на фоне ослабления рубля к основным инвалютам.

Среди лидеров роста – акции обыкновенные акции "Татнефти" TATN(2,84%), акции "Газпром GAZP нефти" (1,72%), "Интер РАО" IRAO(1,55%), "Мегафона" MFON(1,31%), "Уралкалия" (0,94%), а также Московской биржи (0,79%).

Прогнозы и рекомендации

Волатильность на рынках падает, отмечает Ващенко. Есть шансы, что на этой неделе рынки могут вернуться к спокойному состоянию, хотя он полагает, что стабилизация фондового и валютного рынков наступит не ранее второй половины мая.

До конца дня в фокусе внимания инвесторов будут новости из-за океана, отмечает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA. В случае, если власти США объявят о введении новых экономических санкций против российских компаний, возможно ускорение снижения российских индексов, считает аналитик.

Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает закрытия индекса Мосбиржи с существенным понижением, в диапазоне от 0,5% до 2% по итогам дня.