Биржи США растут накануне публикации отчетности крупных компаний

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник, в то время как инвесторы готовятся к публикации корпоративной отчетности, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.33 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,89%, до 24576,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,53%, до 7144,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,7%, до 2674,88 пункта.

Геополитические трения остаются в центре внимания инвесторов после того, как США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. При этом как пишет агентство MarketWatch, ракетные удары не затронули большую часть сирийских военных объектов.

"Это может ослабить опасения по поводу эскалации конфликта (этих государств - ред.) с Россией, которая поддерживает режим президента Сирии", - пишет агентство.

При этом корпоративная отчетность, вероятно, будет более важна для инвесторов, добавляет агентство. Позднее в понедельник о своих доходах отчитаются телевизионный сервис Netflix и компания General Electric. Ранее один из крупнейших банков США Bank of America Corp. сообщил, что за первый квартал фингода увеличил чистую прибыль на 30% в годовом выражении.

"Поскольку заголовки о торговых отношениях (между США и Китаем - ред.) все еще тянут рынок к нижней границе целевого диапазона торгов, рынок еще вырастет, и мы остаемся тактически оптимистичны", - приводит агентство мнение главы отдела фондовых бирж США в Morgan Stanley Майкла Уилсона (Michael Wilson).