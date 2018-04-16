Рубль вечером слегка терял к доллару и евро, несмотря на заявления Трампа

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Рубль вечером снижался к доллару и евро в ожидании новых санкций США против РФ.

Обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в отношении России в девальвации рубля не сказалось на его динамике.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.16 мск повышался на 0,04 рубля - до 62,09 рубля, курс евро - на 0,28 рубля, до 76,83 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В ЛЕГКОМ МИНУСЕ

Курс рубля к доллару и евро в понедельник вечером слегка снижался, отыгрывая ожидания введения новых санкций США против России.

Субботние ракетные удары США, Франции и Великобритании по Сирии не стали поводом для обвала российской валюты, поскольку прошли по самому мягкому сценарию и не привели к обострению противостояния с Россией из-за Сирии.

Рубль даже пытался днем выходить в плюс против основных резервных валют, опираясь на словесные интервенции высокопоставленных лиц.

Так, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила ранее в понедельник, что Банк России имеет полный набор инструментов для стабилизации ситуации на валютном рынке страны и готов его задействовать, однако пока не видит необходимости специального вмешательства в ситуацию.

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев, в свою очередь, заявил, что ключевая ставка ЦБ РФ может пойти как вверх, так и вниз - регулятор снял ограничение на невозможность ее повышения. Повышение этого показателя обычно поддерживает курс нацвалюты.

Наконец, даже президент США Дональд Трамп высказался в пользу более крепкого рубля, обвинив Россию и Китай в неприемлемой "игре в девальвацию валют". Дело в том, что выигрывает в валютой войне тот, кто сумел сделать свою валюту дешевле по сравнению с расчетной валютой. Это увеличивает доходы экспортеров в нацвалюте и поддерживает экономику в целом.

В итоге доллар и евро вечером прибавляли к рублю 0,1-0,4%. Рублевая цена нефти осталась в районе 4,45 тысячи рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Отсутствие панических настроений разделили основные участники предстоящего налогового периода, активизировавшие продажу валютной выручки, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Объем сегодняшней уплаты страховых взносов предположительно мог составить порядка 600 миллиардов рублей, а совокупные апрельские выплаты в бюджет могут достичь отметки в 1,8 триллиона, оценил он.

"Все более вероятно то, что геополитические риски внесут коррективы в денежно-кредитную политику ЦБ уже на ближайшем заседании 27 апреля. В частности, в понедельник представители ЦБ не исключили повышения прогноза по инфляции на конец 2018 года. Данные события еще больше усиливают вероятность, как минимум, сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании и изменения риторики ЦБ, что поддержит привлекательность рубля, в том числе для зарубежных инвесторов", - сказал Кравченко.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,8-62,8 рубля, евро – в коридоре 76,4-77,6 рубля с тенденцией к коррекции вверх, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.