Цена золота растет на фоне удешевления доллара после комментариев Трампа

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Цена золота растет на фоне снижения курса доллара после заявлений президента США Дональда Трампа, который обвинил Россию и Китай в попытках девальвации валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.27 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,8 доллара или 0,28% - до 1351,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро повышалась на 0,37% - до 16,72 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался при этом на 0,34%, до 89,5 пункта.

Президент США Дональд Трамп в понедельник обвинил Россию и Китай в попытках девальвации валют. "Россия и Китай играют в девальвацию валют, в то время как США продолжают поднимать процентную ставку. Неприемлемо!" - написал он в своем Twitter.

По мнению основателя брокерской компании USAGOLD Майкла Косареса (Michael Kosares), которое приводит агентство MarketWatch, заявления Трампа оказали давление на доллар и подняли спрос на золото. Эксперт полагает, что комментарии американского президента возродят опасения относительно доллара, возникшие в январе на заявлениях министра финансов США Стивена Мнучина о том, что более слабый доллар пойдет на пользу торговле страны.

Кроме того, цену золота поддерживают новости о военном ударе по Сирии. Утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Геополитическая неопределенность способствует росту спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.