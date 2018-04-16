Биржи Европы закрылись в минусе в ожидании новых санкций США против РФ

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника снижением, так как инвесторы ожидают введения новых санкций США против РФ, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,91%, до 7198,2 пункта, французский CAC 40 - на 0,04%, до 5312,96 пункта, немецкий DAX - на 0,41%, до 12391,41 пункта.

Инвесторы в понедельник сохраняли осторожность на торгах, опасаясь напряженности в отношениях между Россией и западными державами. Трейдеры ожидали введения новых санкций США против РФ из-за поддержки Россией сирийского президента Башара Асада.

"Рынки реагируют на экономические санкции (сильнее, чем они реагируют на воздушные удары США, Британии и Франции по Сирии), и определенные активы особенно реагируют на эти санкции", - приводит агентство Рейтер слова главного экономиста UBS Пауля Донована (Paul Donovan).

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании. В понедельник представитель Белого дома Сара Хакаби-Сандерс заявила, что США рассматривают возможность новых санкций против России после предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума. Она добавила, что решение по санкциям будет принято в ближайшее время.

Акции российского Polymetal упали на 9,5%, Evraz - на 6,9%, в то время как австрийский банк Raiffeisen Bank, который получает существенную долю доходов от займов для российских компаний, потерял 3,7%. Бумаги швейцарского трейдера Sulzer снизились в стоимости на 1,5%. В субботу компания сообщила, что ее работа вернулась в нормальный режим, операции компании в долларах были разморожены после сокращения в ней доли попавшей под санкции "Реновы" до 48,83%. Это позволило Sulzer больше не попадать под влияние новых антироссийских санкций США.