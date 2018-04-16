Биткоин держится выше $8 тыс на фоне позитивных отраслей в отрасли

МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Криптовалюта биткоин (bitcoin) торгуется выше 8 тысяч долларов за монету на фоне позитивных отраслей в отрасли и оценки Moody's, хотя перешла к снижению в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.48 мск биткоин дешевел на 3,02% - до 8,025 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 3,11%, до 8,034 тысячи долларов, на Binance на 2,93% - до 8,029 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты тоже в минусе: Ethereum дешевел на 3,17%, до 507,76 доллара, Ripple - на 1,57% - до 0,66 доллара, Bitcoin Cash - на 1,96% - до 758,82 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 284,16 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

Биткоин удерживает курс на фоне позитивных новостей, в частности, объявления дочерней компании штутгардской фондовой биржи о разработке приложения, позволяющего вести торговлю криптовалютами, отметил в комментарии РИА Новости основатель блокчейна Universa Александр Бородич.

"Помимо этого, банк Barclays делает ставку на технологию блокчейн и смарт-контракты, запуская специальный тематический отдел", - добавил аналитик.

Кроме того, в понедельник международное рейтинговое агентство Moody's сообщило о том, что внедрение технологии блокчейн способно снизить затраты и риски для банков, при этом ограничив для них комиссионный доход. В частности, в сообщении отмечалось, что больше всего от этого пострадает Швейцария, так как примерно половина доходов страны приходится на банковский сектор. Технология блокчейн (blockchain) — это система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина.