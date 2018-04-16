ОБЗОР – Новый прогноз МЭР РФ: нефть дороже, зарплаты выше, рост ВВП тот же

МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ в проекте уточненного макроэкономического прогноза на 2018 год улучшило ожидания по ценам на нефть, доходам населения и росту инвестиций. Вместе с этим министерство ухудшило прогнозы по темпам промышленного производства и оттоку капитала и скорректировало прогноз по инфляции.

При этом рост ВВП России по итогам 2018 года Минэкономразвития по-прежнему оценивает в 2,1%.

ЧТО УЛУЧШИЛИ?

Действующий прогноз Минэкономразвития РФ по средней цене нефти Urals на 2018 год, исходя из которого сверстан бюджет РФ, пока составляет 43,8 доллара за баррель. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с проектом уточненного прогноза, теперь МЭР ожидает среднюю цену на Urals в этом году значительно выше - на уровне 61,4 доллара за баррель.

При этом среднегодовой курс рубля к доллару ожидается гораздо более крепким, чем в действующей версии прогноза - 58,3 рубля против 64,7 рубля за доллар.

В положительную сторону пересмотрена динамика реальных располагаемых доходов населения – министерство теперь ожидает их роста на 3,8% вместо 2,1% (в 2017 году был зафиксирован спад на 0,8%).

Минэкономразвития также улучшило ожидания по реальным зарплатам населения - уточненный прогноз предполагает их рост на 6,3% вместо прежних 3,9%.

Прогноз по росту инвестиций улучшен до 4,8% с 4,7% в действующей версии. Оборот розничной торговли также вырастет больше, чем ожидалось, - на 3,3% вместо 2,9%.

ЧТО УХУДШИЛИ?

Вместе с тем промышленное производство, по уточненным оценкам Минэкономразвития, может вырасти на 1,7% вместо ожидавшихся 2,5%.

Что касается инфляции, то на конец текущего года Минэкономразвития прогнозирует ее на уровне 2,8% после рекордно низких 2,5% по итогам 2017 года. Текущий прогноз министерства исходит из того, что цены по итогам 2018 года вырастут на 4%.

Отток капитала из РФ по итогам 2018 года может составить 33 миллиарда долларов (в текущей версии прогноза Минэкономразвития ожидало значительно меньший отток - 7 миллиардов долларов).