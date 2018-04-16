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Рубль подскочил к доллару и евро на новостях, что США отложили новые санкции против РФ


Рынки

МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Рубль перешел к росту и значительно дорожает к доллару и евро на сообщениях СМИ, что США решили отложить новые санкции против РФ, следует из данных Московской биржи.

В понедельник издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций против России, которые в воскресенье анонсировала постпред США в ООН Никки Хейли.

На этой новости рубль подскакивал к доллару на 82 копейки, к евро - на 75 копеек.

По состоянию на 21.56 курс доллара расчетами "завтра" падает на 63 копейки - до 61,42 рубля, курс евро - на 55 копеек, до 76,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

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