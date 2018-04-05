Рубль подскочил к доллару и евро на новостях, что США отложили новые санкции против РФ

Обновлено максимальное снижение валют к рублю в третьем абзаце, текущие котировки доллара и евро в четвертом абзаце, добавлен комментарий аналитика в пятом-шестом абзацах.

МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Рубль перешел к росту и значительно повышается против доллара и евро на сообщениях СМИ, что Трамп отложил новые санкции против РФ, следует из данных Московской биржи.

В понедельник издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций против России, которые в воскресенье анонсировала постпред США в ООН Никки Хейли.

После этой новости рубль подскакивал к доллару на 1,7 рубля, к евро - на 1,04 рубля.

По состоянию на 22.24 мск курс доллара расчетами "завтра" падает на 0,97 рубля - до 61,08 рубля, курс евро - на 1 рубль, до 75,55 рубля, следует из данных Московской биржи.

"Действительно, вышла новость (из-за которой рубль стал расти – ред.). Он (Трамп – ред.) приостановил дополнительные санкции по России. Рынки ждали, что если ракетный удар по Сирии не приведет к дополнительному противостоянию между США и Россией, то, в принципе, наши рынки были готовы к отскоку. Но объявление Никки Хейли, что американский Минфин готов еще дополнительные санкции ввести, остудили этот означившийся с утра (воскресенья – ред.) отскок и привели в результате к коррекции нашего рынка. В результате лидером снижения был Сбербанк SBER, как основной наш индикатор на коррекциях", - прокомментировал аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

"Трамп – человек непостоянный. Он сначала пишет одно, потом может написать совсем другое, так что здесь расслабляться нам совсем не надо, но тем не менее новость в моменте оказалась достаточно позитивной", - добавил он.