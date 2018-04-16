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Биржа Coinbase купила сервис по получению платежей в криптовалюте Earn.com


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Американская криптобиржа Coinbase приобрела сервис по получению платежей в криптовалюте Earn.com и назначила ее главу на должность первого технического директора Coinbase, говорится в сообщении биржи.

Сумма сделки не разглашается, однако, как сообщал онлайн-портал Axios ранее в апреле, цена сделки могла превышать 100 миллионов долларов.

"Сегодня я рад объявить, что Coinbase приобрела Earn.com и в рамках этого приобретения соучредитель и главный исполнительный директор Earn.com Баладжи Шринивасан (Balaji S. Srinivasan) присоединится к Coinbase в качестве первого главного технического директора компании", - приводятся в сообщении биржи слова ее главы Брайана Армстронга (Brian Armstrong).

Сервис Earn.com позволяет пользователям получать доход в цифровой валюте, когда они отвечают на электронные письма или выполняют определенные задачи.

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