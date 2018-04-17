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ВВП Китая в первом квартале 2018 г вырос на 6,8%


Рынки / Мировая экономика

ПЕКИН, 17 апр /ПРАЙМ/. ВВП Китая по итогам первого квартала 2018 года вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, что оказалось значительно лучше официального прогноза и несколько выше ожиданий экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в первом квартале 2018 года составил 6,8% годовых ", - говорится в распространенном во вторник докладе.

Показатель оказался лучше официального прогноза и ожиданий экспертов. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали небольшое замедление темпов роста в первом квартале до 6,7% с 6,8% в четвертом квартале 2017 года.

Власти страны установили планку роста ВВП в этом году на уровне около 6,5%. По итогам 2017 года, темпы роста ВВП Китая ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, оказавшись лучше официального прогноза в 6,5%.

Экономика Китая в последние несколько лет начала постепенно замедлять рост, что вызывает обеспокоенность у экспертов. Китайские власти не разделяют их пессимизма, называя это "новой нормой", которая подразумевает качественное, интенсивное развитие, а не быстрые темпы экстенсивного роста.

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