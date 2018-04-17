Розничные продажи в КНР в первом квартале 2018 г выросли на 9,8%

ПЕКИН, 17 апр /ПРАЙМ/. Объем розничных продаж в Китае в первом квартале 2018 года вырос на 9,8%, замедлившись на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

Общий объем продаж составил 9,02 триллиона юаней (около 565 миллиардов долларов).

При этом в городах Китая розничные продажи за отчетный период выросли на 9,7%, составив 7,7 триллиона юаней (1,43 триллиона долларов). Продажи в сельской местности ускорились на 10,7% - до 1,31 триллиона юаней (208 миллиарда долларов).

Розничные онлайн-продажи выросли на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,93 триллиона юаней (307 миллиарда долларов). Объем розничных продаж в Китае по итогам 2017 года вырос на 10,2%, составив 36,626 триллиона юаней (5,68 триллиона долларов), а онлайн-продаж - на 32,2% до 7,17 триллиона юаней (1,11 триллиона долларов).