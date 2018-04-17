Инвестиции в основной капитал Китая в первом квартале выросли на 7,5% в годовом выражении

ПЕКИН, 17 апр /ПРАЙМ/. Инвестиции в основной капитал (за исключением сельского хозяйства) Китая в первом квартале 2018 года выросли на 7,5%, замедлившись на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказавшись несколько хуже ожиданий экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро.

Аналитики ожидали, что показатель замедлится до 7,7% с 7,9% - в январе-феврале.

В первом квартале 2018 года общий объем инвестиций в основные активы составил 10,07 триллиона юаней (1,6 триллиона долларов). Доля инвестиций частного сектора за этот период выросла на 8,9%, что на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля частных инвестиций составляет около 60% от общего объема всех инвестиций в Китае.

Аналитики внимательно следят за долей инвестиций частного сектора, так как рекордно слабые инвестиции с начала 2016 года свидетельствовали о пессимистическом настрое бизнеса относительно дальнейших перспектив экономики Китая.

Инвестиции в основные активы Китая по итогам 2017 года выросли на 7,2% против 8,1% в 2016 году и составили 63,16 триллиона юаней (около 9,8 триллиона долларов). Доля инвестиций госпредприятий выросла на 10,1%, а частного сектора - на 6% по сравнению с 2016 годом.