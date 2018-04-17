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Зарегистрированная безработица в Китае в первом квартале 2018 года составила 5% - статбюро


Рынки / Мировая экономика

ПЕКИН, 17 апр /ПРАЙМ/. Уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае по итогам первого квартала 2018 года составил 5%, оказавшись выше официального годового прогноза в 4,5%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

В январе, феврале и марте уровень зарегистрированной безработицы в городах составил 5%, 5% и 5,1% соответственно.

По итогам первого квартала, количество рабочих мигрантов достигло 174,4 миллиона человек, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Правительство Китая прогнозирует, что по итогам текущего года уровень зарегистрированной безработицы составит 4,5%. Власти планируют создать 11 миллионов рабочих мест. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2017 года составил 3,9 %, оказавшись ниже официального прогноза 4,5%. В прошлом году было создано 13,51 миллиона новых рабочих мест в городах.

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