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Доллар колеблется на заявлениях Трампа по России и Китаю


Рынки / Валюта

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс доллара торгуется слабо к основным мировым валютам во вторник утром, инвесторы реагируют на слова президента США Дональда Трампа по обвинению России и Китая в попытках девальвации валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 мск курс доллара к иене снижался до 107,03 иены за доллар со 107,12 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,2384 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,238 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,01% - до 89,41 пункта, при этом ранее в ходе торгов показатель рос.

В понедельник Трамп написал в своем Twitter, что Россия и Китай играют в девальвацию валют, назвав это неприемлемым. В настоящее время китайская валюта значительно укрепилась по отношению к американскому доллару, в то время как на рубль оказывали влияние введенные США санкции.

При этом доллар слабо отреагировал на позитивную статистику по США. В понедельник стало известно, что объем розничных продаж в стране в марте в месячном выражении вырос на 0,6%. Прогноз предполагал увеличение лишь на 0,4%.

"Рынки больше обращают внимание на новости политики и торговли, чем на экономические данные. Сейчас трудно предугадать заранее, что будет влиять на рынки", - объясняет тенденцию главный валютный стратег Barclays в Токио Синьитиро Кадота (Shinichiro Kadota), чьи слова приводит агентство Рейтер.

При этом влияние недавней ракетной атаки по Сирии оказало незначительное влияние на рынки. Утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Трейдеры уверены, что ситуация не перерастет в крупный военный конфликт.

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