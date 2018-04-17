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Золото дешевеет в рамках коррекции после удорожания на ослаблении доллара


Commodities / Рынки

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром опускается в рамках коррекции после роста, вызванного удешевлением доллара, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.52 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,1 доллара, или на 0,16% - до 1348,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро росла при этом на 0,05% - до 16,685 доллара за унцию.

В понедельник цена на золото достигала максимальной отметки в 1353,5 доллара за тройскую унцию на фоне удешевления доллара после заявлений президента США Дональда Трампа. В этот день Трамп обвинил Россию и Китай в "игре в девальвацию валют", назвав это неприемлемым.

Более слабый доллар, как правило, положительно влияет на стоимость золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Стоимость золота при этом слабо реагирует на недавнюю атаку по Сирии. Утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Традиционно спрос на золото растет в случае нарастания геополитической неопределенности, что приводит к удорожанию металла. Однако теперь трейдеры не ожидают ухудшения ситуации в Сирии, что привело к росту рисковых настроений.

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