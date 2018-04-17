События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 апреля

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 17 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Авмтралия - Протокол заседания по кредитно-денежной политике
|5:00
|CNY
|Китай - Инвестиции в основной капитал (г/г) (мар)
|7,90%
|7,5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай - ВВП (г/г) (1 кв.)
|6,80%
|6,8% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай - ВВП (кв/кв) (1 кв.)
|1,60%
|1,4% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай - Объём промышленного производства (г/г) (мар)
|7,20%
|6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай - NBS Press Conference
|7:30
|JPY
|Япония - Объём промышленного производства (м/м) (фев)
|4,10%
|0% (факт)
|11:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (м/м) (мар)
|0,40%
|0,40%
|11:30
|GBP
|Великобритания - Средний уровень заработной платы с учетом премий (фев)
|2,80%
|3,00%
|11:30
|GBP
|Великобритания - Изменение числа заявок на пособие по безработице (мар)
|9,2 тыс
|13,3 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания - Employment Change 3M/3M (м/м)
|168,0 тыс
|55,0 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания - Уровень безработицы (фев)
|4,30%
|4,30%
|12:00
|EUR
|Германия - Индекс текущих экономических условий ZEW (апр)
|90,7
|88
|12:00
|EUR
|Германия -Индекс экономических настроений ZEW (апр)
|5,1
|-0,8
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс экономических настроений от ZEW
|13,4
|7,3
|15:30
|USD
|США - Число выданных разрешений на строительство (мар)
|1,321 млн
|1,330 млн
|15:30
|USD
|США - Число выданных разрешений на строительство (м/м) (мар)
|-4,10%
|0,70%
|15:30
|USD
|США - Объём строительства новых домов (м/м) (мар)
|-7,00%
|1,90%
|15:30
|USD
|США - Объём строительства новых домов (мар)
|1,236 млн
|1,269 млн
|15:30
|CAD
|Канада - Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (фев)
|5,68 млрд
|15:30
|CAD
|Канада- Объём продаж в производственном секторе (м/м) (фев)
|-1,00%
|1,10%
|16:15
|USD
|США - Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско)
|16:15
|USD
|США - Объём промышленного производства (м/м) (мар)
|0,90%
|0,30%
|16:15
|USD
|США - Industrial Production (г/г)
|0,044
|17:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|18:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|23:30
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,758 млн
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Набсовет Сбербанка - рекомендации по дивидендам за 2017г