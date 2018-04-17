События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 апреля

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 17 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 4:30 AUD Авмтралия - Протокол заседания по кредитно-денежной политике 5:00 CNY Китай - Инвестиции в основной капитал (г/г) (мар) 7,90% 7,5% (факт) 5:00 CNY Китай - ВВП (г/г) (1 кв.) 6,80% 6,8% (факт) 5:00 CNY Китай - ВВП (кв/кв) (1 кв.) 1,60% 1,4% (факт) 5:00 CNY Китай - Объём промышленного производства (г/г) (мар) 7,20% 6% (факт) 5:00 CNY Китай - NBS Press Conference 7:30 JPY Япония - Объём промышленного производства (м/м) (фев) 4,10% 0% (факт) 11:00 EUR Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (м/м) (мар) 0,40% 0,40% 11:30 GBP Великобритания - Средний уровень заработной платы с учетом премий (фев) 2,80% 3,00% 11:30 GBP Великобритания - Изменение числа заявок на пособие по безработице (мар) 9,2 тыс 13,3 тыс 11:30 GBP Великобритания - Employment Change 3M/3M (м/м) 168,0 тыс 55,0 тыс 11:30 GBP Великобритания - Уровень безработицы (фев) 4,30% 4,30% 12:00 EUR Германия - Индекс текущих экономических условий ZEW (апр) 90,7 88 12:00 EUR Германия -Индекс экономических настроений ZEW (апр) 5,1 -0,8 12:00 EUR Еврозона - Индекс экономических настроений от ZEW 13,4 7,3 15:30 USD США - Число выданных разрешений на строительство (мар) 1,321 млн 1,330 млн 15:30 USD США - Число выданных разрешений на строительство (м/м) (мар) -4,10% 0,70% 15:30 USD США - Объём строительства новых домов (м/м) (мар) -7,00% 1,90% 15:30 USD США - Объём строительства новых домов (мар) 1,236 млн 1,269 млн 15:30 CAD Канада - Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (фев) 5,68 млрд 15:30 CAD Канада- Объём продаж в производственном секторе (м/м) (фев) -1,00% 1,10% 16:15 USD США - Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско) 16:15 USD США - Объём промышленного производства (м/м) (мар) 0,90% 0,30% 16:15 USD США - Industrial Production (г/г) 0,044 17:00 USD США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса 18:00 USD США - Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии) 23:30 USD США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,758 млн

Российские события