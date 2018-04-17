FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 апреля


Рынки
  • #Аналитика
    © fotolia.com, verte

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 17 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30  AUDАвмтралия - Протокол заседания по кредитно-денежной политике  
5:00  CNYКитай - Инвестиции в основной капитал (г/г) (мар)7,90%7,5% (факт)
5:00  CNYКитай - ВВП (г/г) (1 кв.)6,80%6,8% (факт)
5:00  CNYКитай - ВВП (кв/кв) (1 кв.)1,60%1,4% (факт)
5:00  CNYКитай - Объём промышленного производства (г/г) (мар)7,20%6% (факт)
5:00  CNYКитай - NBS Press Conference  
7:30  JPYЯпония - Объём промышленного производства (м/м) (фев)4,10%0% (факт)
11:00  EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (м/м) (мар)0,40%0,40%
11:30  GBPВеликобритания - Средний уровень заработной платы с учетом премий (фев)2,80%3,00%
11:30  GBPВеликобритания - Изменение числа заявок на пособие по безработице (мар)9,2 тыс13,3 тыс
11:30  GBPВеликобритания - Employment Change 3M/3M (м/м) 168,0 тыс55,0 тыс
11:30  GBPВеликобритания - Уровень безработицы (фев)4,30%4,30%
12:00  EURГермания - Индекс текущих экономических условий ZEW (апр)90,788
12:00  EURГермания -Индекс экономических настроений ZEW (апр)5,1-0,8
12:00  EURЕврозона - Индекс экономических настроений от ZEW 13,47,3
15:30  USDСША - Число выданных разрешений на строительство (мар)1,321 млн1,330 млн
15:30  USDСША - Число выданных разрешений на строительство (м/м) (мар)-4,10%0,70%
15:30  USDСША - Объём строительства новых домов (м/м) (мар)-7,00%1,90%
15:30  USDСША - Объём строительства новых домов (мар)1,236 млн1,269 млн
15:30  CADКанада - Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (фев)5,68 млрд
15:30  CADКанада- Объём продаж в производственном секторе (м/м) (фев)-1,00%1,10%
16:15  USDСША - Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско)
16:15  USDСША - Объём промышленного производства (м/м) (мар)0,90%0,30%
16:15  USDСША - Industrial Production (г/г) 0,044
17:00  USDСША - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
18:00  USDСША - Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
23:30  USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,758 млн

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
  RUBНабсовет Сбербанка - рекомендации по дивидендам за 2017г
Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ