Рубль в начале дня продолжил уверенно расти, доллар падал до 60 руб

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов продолжил уверенный рост после скачка вверх накануне вечером, отыгрывая снижение геополитических рисков, курс доллара во вторник уже снижался до 60 рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск вторника снижался на 0,3 рубля - до 60,86 рубля, курс евро - на 0,24 рубля до 75,48 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти с утра растет на 0,6%, до 71,81 доллара за баррель по марке Brent.

В понедельник издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций против России, которые в воскресенье анонсировала постпред США в ООН Никки Хейли.