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Индексы РФ в начале торгов резко подскочили на снижении угрозы новых санкций


Рынки / Индексы

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов растет на фоне снижения угрозы введения новых санкций США против РФ.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск вторника повышался на 1,6% - до 2178 пунктов, индекс РТС - на 3,8% - до 1126 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти с утра прибавляет 0,6% - до 71,81 доллара за баррель по марке Brent.

 

В понедельник издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций против России, которые в воскресенье анонсировала постпред США в ООН Никки Хейли.

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