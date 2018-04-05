Российские голубые фишки и бумаги "Русала" и En+ растут на снижении санкционных рисков

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российские голубые фишки и бумаги "Русала" и En+ растут на фоне снижения опасений по поводу новых санкций США против РФ.

К 10.13 мск обыкновенные акции Сбербанка SBER росли на 5%, префы - на 3,9%, акции "Норникеля" - на 3%, "Роснефти" ROSN– на 1,2%, "Газпрома" GAZP– на 0,9%, "Русала" - на 5,7%, ГДР En+ - на 2,9%.

В понедельник издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций против России, которые в воскресенье анонсировала постпред США в ООН Никки Хейли.