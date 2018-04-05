Акции "Русала" в Гонконге ощутимо подорожали после падения на 30% днем ранее

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Акции компании "Русал" по итогам торгов вторника на Гонконгской фондовой бирже выросли в цене более чем на 8%, отыграв часть существенного снижения, произошедшего накануне, свидетельствуют данные торгов.

К закрытию биржи акции алюминиевого гиганта подорожали на 8,45%, до 1,54 гонконгского доллара.

В понедельник ценные бумаги "Русала" подешевели в Гонконге на 30,39% - до 1,42 гонконгских доллара за акцию на фоне новостей, связанных с санкциями в отношении компании.

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ, в санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал".

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" - ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам также дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.

На фоне этого в пятницу, в частности, горнодобывающая компания Rio Tinto сообщала, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с "Русалом" из-за попадания российской компании в санкционный список минфина США.