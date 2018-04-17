Биржи АТР закрылись преимущественным снижением после новостей из Китая

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно негативной динамикой на фоне сохранения напряженности в торговых отношениях США и Китая, а также после новой порции макроэкономической статистики из КНР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,41% - до 3066,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,2%, до 1784,56 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,83% - до 30062,75 пункта, корейский KOSPI - опустился на 0,15%, до 2453,77 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился и составил 5841,5 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,06%, до 21847,59 пункта.

Участники торгов продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая. Накануне власти США запретили американским компаниям продавать китайской ZTE Corp. телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР.

Кроме того, инвесторы оценивали новые макроэкономические данные из КНР. Так, по данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны по итогам первого квартала 2018 года вырос на 6,8% год к году, что совпало с прогнозами аналитиков. Однако в квартальном исчислении показатель вырос всего на 1,4%, хотя ожидался рост на 1,5%. В марте объем промышленного производства страны вырос всего на 6% в годовом выражении при ожидании роста в 6,4% к прошлому году.

В то же время несколько ограничить пессимизм помогли данные по розничным продажам в КНР. Так, рост объема розничных продаж в марте составил 10,1% в годовом выражении при прогнозе роста на 9,7%.

"Данные по розничным продажам могут много рассказать о потреблении. Наблюдается тренд, который не является сезонным: если посмотреть на рост расходов на косметику, одежду, автомобили, то тут наблюдается устойчивая тенденция на протяжении нескольких месяцев. Потребление действительно стабильное, в городах наблюдается ощутимый рост зарплаты. Мы недооценивали силу потребления в Китае", - сказала экономист ING Ирис Пан (Iris Pang) агентству Рейтер.