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Биржи Европы растут после неоднозначной внутренней статистики


Рынки / Индексы

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Европейские фондовые биржи во вторник демонстрируют положительную динамику после ряда макроэкономических данных из Великобритании и Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 повышался на 0,18%, до 7211,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,39%, до 5333,85 пункта, немецкий DAX рос на 0,78%, до 12487,72 пункта.

На настроения участников торгов во вторник определенное влияние оказывает статистика из Великобритании и Германии. Так, в первые часы торгов стало известно, что безработица в Великобритании в декабре-феврале составила 4,2%, снизившись с уровня ноября-января в 4,3%. Это минимальная отметка с 1975 года.

В то же время Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) сообщил, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле снизился до минус 8,2 пункта с 5,1 пункта в марте, что оказалось хуже прогнозов аналитиков. В то же время индекс текущих экономических условий в еврозоне в апреле вырос до 57,7 пункта с 56,2 пункта в марте.

Не оставили без внимания участники торгов и статданные из Китая, который является второй по величине мировой экономикой. Так, по данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны по итогам первого квартала 2018 года вырос на 6,8% год к году, что совпало с прогнозами аналитиков. Однако в квартальном исчислении показатель вырос всего на 1,4%, хотя ожидался рост на 1,5%.

"После утихания геополитических опасений и оптимизма относительно сезона корпоративной отчетности за первый квартал, неоднозначные данные из Китая могут вызвать вопросы относительно состояния второй по величине мировой экономики", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Accendo Markets.

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