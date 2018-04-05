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Московская биржа запустила торги ETF на индекс РТС и российские еврооблигации


Рынки

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Московская биржа MOEX запустила торги акциями биржевых фондов, ETF, на индекс РТС (торговый код - RUSE) и корзину еврооблигаций российских эмитентов (торговый код - RUSB), призванные расширить возможности частных и институциональных инвесторов на российском биржевом рынке.

По словам управляющего директора по фондовому рынку Московской биржи Анны Кузнецовой, новые инструменты в линейке торгуемых биржевых фондов существенно облегчают процедуру портфельного инвестирования, прежде всего, для начинающих инвесторов. Эти инструменты позволяют приобрести "весь рынок или его отдельный сектор в один клик", что важно в условиях растущего интереса российских граждан к инвестированию с помощью биржевых инструментов.

"Инструменты достаточно интересные. Никто практически в таком полном виде репликацию индекса РТС сейчас не делает. Здесь мы видим задачу – максимально создать ликвидность в этих инструментах, и чтобы они привлекали ликвидность самостоятельно. Любой инвестор может торговать этим инструментом: профессиональный, розничный; российский, западный", - сказал на презентации инструментов Николай Донцов, главный исполнительный директор международной инвестиционной платформы ITI Funds.

"Что касается фонда еврооблигаций, то мы посчитали, что надо брать бонды на уровне суверенного рейтинга и выше, микс бондов государственных и корпоративных. Это только долларовые бонды, простой долг без всяких усложнений. Мы посчитали, что это простой портфель, при этом достаточно диверсифицированный", - продолжил он.

Акции биржевого инвестиционного фонда ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV отслеживают доходность индекса РТС, состоящего из крупнейших по рыночной капитализации и ликвидности российских компаний. Акции биржевого инвестиционного фонда ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV отслеживают доходность индекса ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index, состоящего из еврооблигаций российских эмитентов, имеющих кредитный рейтинг на уровне суверенного рейтинга России или выше.

Донцов добавил, что до конца года планируется привлечь более 100 миллионов долларов в оба фонда. Провайдером биржевых фондов выступает сама ITI Funds, контролирующим акционером которой является фонд "Да Винчи Капитал".

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