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Акции Сбербанка ускорили рост и поднимаются более чем на 7% на новостях по дивидендам


Рынки / Акции

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Бумаги Сбербанка SBER ускорили рост на 1-1,5 процентных пункта на новостях по дивидендам, следует из данных Московской биржи.

К 14.17 мск обыкновенные акции банка растут на 7,6%, префы – выше 5,63%. Индекс Мосбиржи поднимается на 2,01%.

Как сообщил журналистам во вторник глава крупнейшего российского банка Герман Греф, наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2017 год в размере 12 рублей на акцию, или 36,2% чистой прибыли по МСФО.

Он отметил, что всего дивидендные выплаты составят 271 миллиард рублей, что вдвое выше уровня прошлого года.

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